المستشار طه كرسوع: قد يأتي اليوم الذي تتولى فيه قاضية رئاسة مجلس الدولة

توجه المستشار طه كرسوع، الأمين العام لمجلس الدولة، بالتهنئة للمرأة المصرية على الإنجاز العظيم المتحقق بعد مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتمكين المرأة وإتاحة الفرصة لها لشغل المناصب بالمجلس.



وقال كرسوع، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الثلاثاء، إن تعيين 98 قاضية بمجلس الدولة محصلة جهود الأشهر الماضية، بداية من المبادرة الرئاسية والموافقة على تفعيل القرار وبدء إجراءات التعيين والاختيار.



وأشار إلى أن القاضيات انتهين من أداء اليمين الدستورية؛ للانتظام في العمل بمجلس الدولة وأداء خدمة العدالة جنبًا إلى جنب نظرائهم، لافتًا إلى إتاحة تدريب لهن للاندماج مع زملائهم في أداء الرسالة القضائية والعمل.



ونفى أمين عام مجلس الدولة، وجود فرق بين القاضي الرجل والقاضية المرأة؛ لأن الاختصاص مرتبط بالقانون، متابعًا: «لا تمييز في المسؤوليات والحقوق، وما يُكَلف به القاضي مثل ما تكلف به القاضية كل حسب درجته».



ولفت إلى أهمية وجود نائبة رئيس مجلس دولة من القاضيات وعضوة في المجلس الأعلى، وخاصة أن انخراطهن في العمل القضائي يترتب عليه مجموعة من الحقوق، مضيفًا: «قد يأتي اليوم الذي تتولى قاضية رئاسة مجلس الدولة، وهو ليس جديدًا على المرأة المصرية التي أُسندت لها وظائف عدة».



وانتهت القاضيات الجديدات فى مجلس الدولة من حلف اليمين الدستورية، اليوم الثلاثاء، في حضور رئيس مجلس الدولة والأمين العام لمجلس الدولة وعدد من مستشاري مجلس الدولة.