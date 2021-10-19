عمرو سلامة يدافع عن عرض فيلم «ريش» بمهرجان الجونة

وكتب عمرو سلامة، عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»: «إيه إنجاز أكبر في الكورة من اللي عمله محمد صلاح علشان ماينتقدش هنا ويترمى باتهامات باطلة؟ إيه إنجاز أكبر في الطب والإنسانية من اللي وصله مجدي يعقوب علشان ما يقعدش مجانين هنا يقولولوا هتروح النار؟ إيه إنجاز في الأدب أكثر من إن نجيب محفوظ ياخد نوبل علشان يرجع هنا ويخش واحد بيته ويديله بالسكينة في بطنه؟.. اللي يهمني بقى قولولنا إيه الإنجاز اللي ممكن نعمله في مجال السينما أكثر من إنك تاخد جوايز في مهرجان (كان) علشان ماترجعش هنا وتتزقل بالطوب؟».وشهد مهرجان الجونة السينمائي، مساء أمس، العرض الأول في مصر لفيلم "ريش" إخراج عمر الزهيري، الذي كان قد شارك في مسابقة أسبوع النقاد الدولي بمهرجان كان الماضي، وحصل على الجائزة الكبرى لنسختها الـ60.و«ريش» هو الفيلم الروائي الطويل الأول لمخرجة عمر الزهيري، وأول فيلم مصري يشارك في مسابقة أسبوع النقاد، وقد خصص له المهرجان 5 عروض، واستقبله النقاد في مهرجان "كان" بحفاوة، غير أن عرضه الأول في "الجونة" لم يحظ بنفس القدر من الاحتفاء، فقد انقسم حوله النقاد والجمهور، بشكل حاد، ما بين إشادات كبيرة ترى أنه يقدم صورة مغايرة للسينما المعتادة، وهجوم قاسٍ وصل الى أن يتهمه البعض بتقديم صورة غير حقيقية عن مصر، بينما كان موقف كثير من الفنانين واضحا بخروجهم من قاعة العرض مع منتصف الفيلم تقريبا، ومن هؤلاء المخرجة إيناس الدغيدي، والفنانين يسرا، وأشرف عبدالباقي، وشريف منير، وأحمد رزق.والفيلم الذي اشترك في كتابته إلى جانب المخرج السيناريست أحمد عامر، يقدم قصة أم تعيش في كنف زوجها وأبنائها، حياة لا تتغير وأيام تتكرر بين جدران المنزل الذى لا تغادره ولا تعرف ما يدور خارجه ذات يوم يحدث التغير المفاجئ ويتحول زوجها إلى دجاجة، فأثناء الاحتفال بيوم ميلاد الابن الأصغر، يخطئ الساحر ويفقد السيطرة ويفشل فى إعادة الزوج، الذي كان يدير كل تفاصيل حياة هذه الأسرة، هذا التحول العنيف يجبر هذه الزوجة الخاملة على تحمل المسؤولية بحثا عن حلول للأزمة واستعادة الزوج، وتحاول النجاة بما تبقى من أسرتها الصغيرة، وخلال هذه الأيام الصعبة تمر الزوجة بتغير قاسٍ وعبثي.