 وزير الخارجية السعودي يبحث مع سفير قطر تعزيز العلاقات - بوابة الشروق
الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 10:54 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مقترح التبرع بالأعضاء بعد الوفاة؟
النتـائـج تصويت

وزير الخارجية السعودي يبحث مع سفير قطر تعزيز العلاقات

فيصل بن عبدالله بن فرحان وزير الخارجية السعودي
فيصل بن عبدالله بن فرحان وزير الخارجية السعودي
د ب أ
نشر في: الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 - 10:48 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 - 10:48 ص

استقبل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان سفير قطر لدى المملكة بندر بن محمد العطية.

وذكرت الخارجية القطرية، في بيان اليوم الثلاثاء، أنه جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها.

وتشهد العلاقات بين البلدين تحسنا لافتا منذ القمة الخليجية التي عقدت في العلا في يناير الماضي وتوصلت إلى اتفاق لإنهاء الأزمة بين دول المنطقة.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر أعلنت في يونيو من عام 2017 قطع علاقاتها مع قطر وسط اتهامات لها بدعم الإرهاب والتدخل في شؤون دول المنطقة، وهي اتهامات نفتها الدوحة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك