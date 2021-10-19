شريف منير يكشف حقيقة مغادرته مهرجان الجونة اعتراضا على عرض فيلم ريش

رد الفنان شريف منير، على الشائعات الأخيرة التي جرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مغادرته مهرجان الجونة السينمائي؛ اعتراضا على عرض فيلم "ريش" بالمهرجان.

وقال منير في تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الثلاثاء: "توضيح.. أنا لم أغادر مهرجان الجونة.. أنا غادرت قاعة العرض لإني عندي تحفظ على فيلم ريش.. ومغادرتي الجونة ده كان ميعاد رجوعي المتفق عليه مع إدارة المهرجان من قبل الذهاب".

وشهد مهرجان الجونة السينمائي، مساء أمس، العرض الأول في مصر لفيلم "ريش" إخراج عمر الزهيري، والذي كان قد شارك في مسابقة أسبوع النقاد الدولي بمهرجان كان الماضي، وحصل على الجائزة الكبرى لنسختها الـ60.

و«ريش» هو الفيلم الروائي الطويل الأول لمخرجة عمر الزهيري، وأول فيلم مصري يشارك في مسابقة أسبوع النقاد، وقد خصص له المهرجان 5 عروض، واستقبله النقاد في مهرجان "كان" بحفاوة، غير أن عرضه الأول في "الجونة" لم يحظى بنفس القدر من الاحتفاء، فقد انقسم حوله النقاد والجمهور، بشكل حاد، ما بين إشادات كبيرة ترى أنه يقدم صورة مغايرة للسينما المعتادة، وهجوم قاسٍ وصل الى أن يتهمه البعض بتقديم صورة غير حقيقية عن مصر، بينما كان موقف كثير من الفنانين واضحا بخروجهم من قاعة العرض مع منتصف الفيلم تقريبا، ومن هؤلاء المخرجة إيناس الدغيدي، والفنانين يسرا، وأشرف عبدالباقي، وشريف منير، وأحمد رزق.

والفيلم الذي اشترك في كتابته إلى جانب المخرج السيناريست أحمد عامر، يقدم قصة أم تعيش في كنف زوجها وأبنائها، حياة لا تتغير وأيام تتكرر بين جدران المنزل الذى لا تغادره ولا تعرف ما يدور خارجه ذات يوم يحدث التغير المفاجئ ويتحول زوجها إلى دجاجة، فأثناء الاحتفال بيوم ميلاد الابن الأصغر، يخطئ الساحر ويفقد السيطرة ويفشل فى إعادة الزوج، الذي كان يدير كل تفاصيل حياة هذه الأسرة، هذا التحول العنيف يجبر هذه الزوجة الخاملة على تحمل المسؤولية بحثا عن حلول للأزمة واستعادة الزوج، وتحاول النجاة بما تبقى من أسرتها الصغيرة، وخلال هذه الأيام الصعبة تمر الزوجة بتغير قاسٍ وعبثي.