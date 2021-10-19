اتحاد المحامين العرب: ضرورة محاسبة مسئولي أحداث لبنان وإنهاء تحقيقات مرفأ بيروت

أعرب اتحاد المحامين العرب عن بالغ قلقه إزاء الاضطرابات المسلحة التي شهدتها منطقة "الطيونة" بالعاصمة اللبنانية بيروت وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين، مطالبا السلطات اللبنانية بتقديم مرتكبي الواقعة النكراء ضد المواطنين الأبرياء للعدالة ومحاكمتهم لدرء أي محاولة لإثارة الفتن بين أبناء الوطن الواحد.

وقال الأمين العام للاتحاد المكاوي بنعيسى - في بيان اليوم الثلاثاء - "إن الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب تتابع - عن كثب - تطورات الوضع المقلق في لبنان، وتعرب عن تعازيها الحارة لأسر ضحايا أحداث الطيونة متمنية للجرحى والمصابين أن يمن الله عليهم بالشفاء العاجل".

وأكد بنعيسى أهمية الانتهاء من التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت والإعلان عن نتائجها بشفافية للشعب اللبناني، داعيًا كافة الأطياف اللبنانية إلى ضبط النفس والوحدة وإعلاء مصلحة الوطن فوق أي اعتبار خاصة في هذه الظروف التي يمر بها لبنان.