ديوكوفيتش لم يحسم قراره بشأن المشاركة في بطولة أستراليا

قال نجم التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول على العالم أنه لم يقرر بعد ما إذا كان سيشارك في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس المقررة في يناير المقبل.

وأرجع ديوكوفيتش السبب في عدم حسم قراره حتى الآن إلى توقعات فرض قيود صارمة مجددا في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال ديوكوفيتش /34 عاما/ في تصريحات نشرتها صحيفة "بليتش" الصربية مساء أمس الاثنين إن عددا كبيرا من اللاعبين اضطروا للخضوع لحجر صحي لمدة أسبوعين لدى وصولهم إلى أستراليا للمشاركة في نسخة هذا العام من البطولة، وكان من بين الأسباب أنهم صنفوا كمخالطين لمسافرين أظهرت الفحوص إصابتهم بالعدوى.

وتوقع ديوكوفيتش اتخاذ قرار نهائي بشأن بطولة أستراليا المفتوحة خلال نحو أسبوعين.

ولم يرغب ديوكوفيتش المتوج ببطولة أستراليا تسع مرات، الكشف عما إذا كان قد تلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد أم لا.

وقال ديوكوفيتش :"هذه مسألة شخصية"، مشيرا إلى أن الاستفسار بشأنها غير مناسب.