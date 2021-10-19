تحيي فرقة مسار إجباري حفلًا غنائيًا في الإمارات، الجمعة المقبل، ضمن فعاليات الحدث العالمي "دبي إكسبو 2020".

ومن المقرر أن تقدم الفرقة خلال الحفل توليفة من أشهر أغانيها منها "بقيت حاوي" و"صباحك" و"نهايات الحكاوي" و"صباحك" و"اقرا الخبر"، وغيرها.

وعاشت مسار إجباري خلال موسم الصيف انتعاشة فنية من الحفلات الجماهيرية، قدمت خلالها ما يزيد عن 9 حفلات غنائية في مصر، بين القاهرة والإسكندرية، حملت جميعها لافتة كامل العدد، مرت خلالها بين مسرح الزمالك بحفلين متتاليين، وحفل دار الأوبرا المصرية وافتتاح مهرجان الصيف بمكتبة الإسكندرية، وصولًا لإحياء 4 حفلات متتالية في ساقية الصاوي.

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