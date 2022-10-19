استطلاع رأي: تروس «الأقل شعبية» بين رؤساء الوزراء في بريطانيا

كشف استطلاع رأي أن أربعة من كل خمسة بريطانيين بالغين (80%) ينظرون الآن إلى رئيسة الوزراء البريطانية ليز تروس بشكل سلبي، و62 في المائة يرون أنها غير مناسبة للمنصب.

ويكشف الاستطلاع الذي أجراه مكتب "يوجوف" التابع للحكومة أن تروس تعامل الأن على أنها "أكثر رئيس وزراء مكروه" في المملكة المتحدة.

وتصل النتيجة الصافية لتفضيل رئيسة الوزراء الأن إلى -70، بانخفاض 14 نقطة منذ الأسبوع الماضي.

وتأتي الضربة الأخيرة لتروس بعد أيام من إقالتها وزير الخزانة كواسي كوارتنج من منصب وزير الخزانة واستبداله بجيريمي هانت.

ووجد يوجوف أيضًا أن غالبية أعضاء حزب المحافظين يعتقدون أن تروس يجب أن تستقيل.

وعندما سُئلوا عمن يجب أن يحل محلها، كان رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون هو الخيار الأكثر شعبية حيث اختاره الثلث (32 في المائة) بينما اختار الربع (23 في المائة) ريشي سوناك.

ووجد الاستطلاع أن 55 في المائة يعتقدون أن تروس يجب أن تتنحى.

وأظهر الاستطلاع لأعضاء حزب المحافظين أن 55 في المائة سيصوتون الآن لسوناك البالغ من العمر 42 عامًا إذا تمكنوا من التصويت مرة أخرى، في حين أن 25 في المائة فقط سيصوتون لصالح تروس.

ووجد الاستطلاع، الذي شمل 530 من أعضاء حزب المحافظين، أن ما يقل قليلاً عن اثنين من كل خمسة (38 في المائة) قالوا إنهم يريدون بقاء تروس في المنصب.

يشار إلى أن هذه الأرقام مماثلة لتلك التي حصل عليها رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون عشية مغادرته داونينج ستريت، عندما أراد 59 في المائة منه أن يترك منصبه بينما أراد 36 في المائة فقط أن يستمر.