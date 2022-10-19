عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، مساء الأحد الماضي، اجتماعًا لمتابعة التحضير لإطلاق مبادرة، تستهدف دعم الصحة النفسية لمختلف الفئات العمرية، في إطار جهود الدولة للاهتمام بالصحة العامة للمواطنين.

وأكد دعمه الكامل للمبادرات والبرامج التي تهتم بالصحة النفسية وغرس ثقافة التعافي من الاضطرابات النفسية، وإعادة التأهيل.

وقبل انطلاق المبادرة، رصدت «الشروق» في التقرير التالي أبرز المبادرات الرئاسية التي تم إطلاقها بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال السنوات الماضية تحت شعار "100 مليون صحة".

• الكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية

شملت المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة" مبادرة الكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية والتي انطلقت في الفترة من أكتوبر 2018 إلى أبريل 2019، وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا باستمرار المبادرة لطلاب المرحلة الإعدادية لمدة 5 سنوات لضمان الحفاظ على خلو مصر من فيروس سي.

• مبادرة القضاء على قوائم الانتظار للتدخلات الحرجة

ضمن مبادرة "100 مليون صحة"، تم الإعلان عن إطلاق المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار للتدخلات الحرجة في يوليو 2018 بتكلفة بلغت 6.2 مليار جنيه؛ بهدف تقليل مدة الانتظار لإجراء التدخلات الجراحية وتخفيف العبء المادي عن كاهل المرضى، وتمكنت من علاج ما يزيد عن مليون مواطن.

• مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لحديثي الولادة

لم يتوقف سيل المبادرات الرئاسية عند الجيل الحالي فقط بل تطرق للحفاظ علي الجيل القادم صحي خالٍ من مسببات الإعاقة، عن طريق الكشف عن 19 مرضا وراثيا لدى حديثي الولادة في المرحلة الأولى، وقد تم فحص 113.1 ألف طفل ضمن المبادرة وعلاجهم بالمجان.

• مبادرة علاج ضعف وفقدان السمع لحديثي الولادة

في سبتمبر2019، بدأت جميع المستشفيات والوحدات الصحية في إجراء المسح السمعي لحديثي الولادة حيث استهدفت الحملة 3 مليون طفل من حديث الولادة وتم تحويل 18.9 ألف طفل من بينهم للتقييم الأعلى سواء لبدء العلاج الطبي أو تركيب سماعة، أو تحويل الطفل لإجراء عملية زراعة القوقعة لمن تحتاج حالته.

• الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم

في فبراير 2019 أطلقت المبادرة الرئاسية للشكف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم، تم خلالها الكشف علي 11.2مليون طالب ابتدائي من إجمالي 15 مليون طالب مستهدف بالعام الدراسي الحالي.

• مبادرة نور حياة

لمكافحة مسببات ضعف وفقدان البصر انطلقت المبادرة الرئاسية نور حياة في يناير 2019، وقد خلالها توفير 270 ألف نظارة طبية، إلى جانب إجراء 43 ألف عملية مياه بيضاء في العيون.

• مبادرة رعاية المرأة وحديثي الولادة

لم يغب عن المبادرات الرئاسية الحفاظ على صحة المرأة فأطلقت العديد من المبادرات منها مبادرة رعاية المرأة وحديثي الولادة في يوليو 2019؛ للكشف المبكر عن أورام الثدي والأمراض غير السارية والصحة الإنجابية للسيدات، فضلاً عن تقديم العلاج بأحدث بروتوكولات العلاج العالمية بالمجان، بالإضافة لمبادرة دعم صحة الأم والجنين التي انطلقت في مارس 2020، وتم خلالها فحص1.48 مليون سيدة من أصل 1.5 مليون سيدة مستهدفة.

• مبادرة علاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي

ضمن الجهود الرئاسية للحفاظ على صحة المصريين، أطلقت مبادرة علاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي في يونيو 2020، والتي استهدفت أصحاب الأمراض المزمنة لمن هم فوق سن الـ35 عاما، وتم فحص 29.2 مليون مواطن.

• مبادرة علاج مرضى الضمور العضلي الشوكي

لرعاية الأطفال أكبر من عامين وطلاب المدارس والبالغين أطلقت وزارة الصحة وبتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي مبادرة علاج مرضي الضمور الشوكي في يوليو 2021؛ لتوفير العلاج لمصابي الضمور العضلي من الأطفال فوق سن العامين، حيث تصل تكلفة العلاج للطفل الواحد 2.1 مليون دولار.

• مبادرة الاكتشاف المبكر وعلاج مرض سرطان الكبد

أعلنت وزارة الصحة، في مارس الماضي عن إطلاق مبادرة الكشف المبكر لمرض سرطان الكبد وعلاجه، كنقطة انطلاق مبادرات جديدة للكشف المبكر عن الأورام السرطانية، والتي جاءت امتدادًا لمبادرة الكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية.