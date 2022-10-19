إسبانيا تكرم المخرج الفرنسي جورج ميلييه في افتتاح الدورة الحالية لمهرجان فرق الموسيقى المعاصرة

تعتزم إدارة الدورة الثالثة عشرة لمهرجان فرق الموسيقى المعاصرة، تكريم المخرج الفرنسي جورج ميلييه (1861-1938)، على مسرح القنال بالعاصمة مدريد، من أجل تقريب جمهوره من الموسيقى المعاصرة والترويج للعروض الأولى للأعمال الجديدة للموسيقى التي تؤديها الفرق الأكثر تميزًا في إسبانيا.

ويتضمن افتتاح المهرجان ثلاث فعاليات لأوركسترا موسيقى الحجرة، وفرقة بلورال انسمبل الحائزة على جائزة أفضل الموسيقيين الشباب لعام 2022، وفرقة أنيجما ثاراجوثا.

وفقا لوكالة يوروبا برس الإسبانية، من المقرر أن تقدم فرقة ثاراجوثا حفلاتها في 30 أكتوبر الجاري. وفي السادس من نوفمبر ستقدم ورشة أشبيلية الموسيقية فعالياتها، وتليها في الرابع من ديسمبر المقبل فعاليات فرقة فالنسيا الموسيقية.

يقدم المهرجان إبداعات موسيقية بروح فنية تعليمية لملحنين إسبان معاصرين من جميع الأجيال، فضلا عن عقد ندوات للتواصل بين المبدعين والجمهور.

ويكرم المهرجان ميلييه على اعتبار أنه واحد من أكثر مبدعي سينما الفنتازيا خيالاً، فقد قدم فيلمه الصامت "رحلة إلى القمر" عام 1902، كما يعد بفضل موسيقاه المرحة ضمن عوامل أخرى الأب الروحي للمؤثرات الخاصة في السينما قبل الناطقة. وبهذه المناسبة من المقرر عرض خمسة أفلام من إبداع ميلييه بمصاحبة موسيقى الفرق الإسبانية مثل فرقة ثاراجوثا.