 دبلوماسي روسي: نسعى إلى منع امتداد أي تداعيات محتملة للأزمة في أفغانستان إلى الدول المجاورة - بوابة الشروق
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دبلوماسي روسي: نسعى إلى منع امتداد أي تداعيات محتملة للأزمة في أفغانستان إلى الدول المجاورة

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 19 أكتوبر 2022 - 8:46 ص | آخر تحديث: الأربعاء 19 أكتوبر 2022 - 8:46 ص

أعلن السفير الروسي لدى كازاخستان أليكسي بورودافكين، أن روسيا وكازاخستان، تبذلان جهودًا لمنع امتداد أي تداعيات محتملة للأزمة في أفغانستان إلى الدول المجاورة.
وقال بورودافكين، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية، "إن بلادنا، جنبا إلى جنب مع جيراننا في المنطقة، تحافظ على موقفها الصارم في مواجهة امتداد أي تداعيات محتملة للأزمة في أفغانستان".
وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن التوترات في أفغانستان احتدت بقوة بعد خروج القوات الأمريكية وحلفاؤها من البلاد بشكل مُخجل، بحسب قوله.
كما أوضح أن ما يزيد من حدة الأزمة "هي محاولات الغرب الجماعي لإعفاء نفسه من أي مسؤولية لإعادة بناء دولة أفغانستان الممزقة، ودفع هذا البلد الذي مزقته الصراعات الداخلية إلى هاوية الفوضى الإرهابية".


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