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وزير الدفاع الإسرائيلي لجنوده على حدود غزة: كونوا على استعداد الأوامر ستصدر

هديل هلال
نشر في: الخميس 19 أكتوبر 2023 - 4:03 م | آخر تحديث: الخميس 19 أكتوبر 2023 - 4:03 م

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، إنه التقى قادة كبار وأقل مستوى بالجيش، اليوم الخميس، مشيدًا بـ«الإصرار والروح القتالية لتنفيذ كل ما يطلب من المقاتلين بهدف هزيمة حماس، والقضاء على البنية التحتية، وتنفيذ المهمات».

وتوجه برسالة إلى جنوده على حدود غزة، مساء الخميس: «كونوا على استعداد الأوامر ستصدر.. نرى غزة من بعيد الآن وسنراها من الداخل قريبا».

ولفت إلى أن «حماس شنت هجومًا قبل أسبوعين لقتل النساء والأطفال وكبار السن واحتجاز الأسرى»، قائلًا إن «الحركة استهدفت من هجومها ردع مواطني إسرائيل لكيلا يواصلوا العيش في هذا المكان».

وأشار إلى أنه «يتحمل مسئولية ما حدث في 7 أكتوبر ومسئول عن تحقيق النصر»، معقبًا: «مهمة القضاء على حماس ستكون طويلة وصعبة، سنكون دقيقين وواضحين وسندفع الثمن، ونواصل المهمة حتى ننجح».

وتستعد إسرائيل لاجتياح بري لقطاع غزة ردا على الهجوم الذي شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، أمس الأربعاء، بأن الجيش الإسرائيلي استكمل كل الاستعدادات لاجتياح قطاع غزة.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن مجلس وزراء الحرب، أوضح للرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال زيارته لإسرائيل أن التدخل البري في غزة أمر لا مفر منه.

في المقابل، أكدت حركة الجهاد، الأربعاء، استعدادها لأي توغل بري محتمل للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، وقال متحدث باسمها إن الفصائل الفلسطينية المسلحة جاهزة للتصدي لأي توغل من هذا النوع.


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