سوناك: ندعم حق إسرائيل في مهاجمة حركة حماس مع الالتزام بالقوانين الدولية

جدد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، تأكيده على دعم بلاده لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وملاحقة ومهاجمة حركة «حماس»، مع الالتزام بالقوانين الدولية وقوانين الحرب.

وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس: «يجب ألا تعاني أي دولة أو أي شعب ما عانيتم ورأيتم، وأتقدم بخالص التعازي للشعب الإسرائيلي واؤيد إسرائيل تمامًا في حق الدفاع عن نفسها».

وزعم أن «إسرائيل تتخذ الإجراءات الاحترازية لحماية المدنيين على العكس من حماس التي ضربت المدنيين»، متوجهًا بالشكر لنظيره على الدعم المقدم لأسر الرعايا المحتجزين لدى الحركة.

وأكد أن «بلاده ستواصل التعاون مع إسرائيل، لا سيما بشأن تحرير الرهائن البريطانيين».

ولفت إلى أن العديد من الأبرياء فقدوا حياتهم في المستشفيات، على مدار الأيام الماضية، قائلًا إن «الشعب الفلسطيني ضحايا لحماس أيضًا».

وأعرب عن تقديره لقرار فتح الممرات الإنسانية لإدخال المساعدات لكل من يحتاجها في القطاع، مختتمًا: «نحن نقف معكم ونتضامن معكم كأصدقاء لكم، ونقف مع شعبكم حتى تكسبوا تلك الحرب».