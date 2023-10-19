الخارجية الأمريكية: قلقون من سرقة حماس المساعدات الإنسانية المقدمة لأهالي غزة

رحب المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية سامويل وريبرغ، بإعلان وزير الخارجية سامح شكري مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، على هامش المؤتمر الصحفي منذ قليل؛ قرب التوصل إلى فتح معبر لدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.



وأضاف خلال تصريحات متلفزة عبر «العربية» مساء الخميس، أن القرار المرتقب يأتي استجابة لجهود الرئيس الأمريكي جو بايدن مع رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتانياهو؛ للسماح بتدفق المساعدات الإغاثية إلى القطاع غزة، معقبا: «من المتوقع أن تبدأ تدفق المساعدات يوم الجمعة».



وأوضح أن الولايات المتحدة في تواصل مستمر مع الجانب المصري والإسرائيلي لتقرير موعد الدفع بالمساعدات، مضيف أن الولايات المتحدة تبذل قصارى جهودها لإدخال جميع المساعدات لا سيما بعد إعلان المنظمات الدولية بعدم تلبية الدفعة الأولى من المساعدات المقررة بـ20 شاحنة؛ لاحتياجات السكان.



وتابع : «قطاع غزة لا يكفيه ألف شاحنة في ظل هذه الأحداث»، لافتا إلى التزام الولايات المتحدة بضخ 100 مليون دولار لمساعدة قطاع غزة خلال الأيام المقبلة، مؤكدا أن المساعدة المادية المعلنة ليست بالكافية أمام تلك الظروف الإنسانية الصعبة.



وأبدى قلق الولايات المتحدة إزاء زعمه بشأن سرقة حركة المقاومة حماس المساعدات الإنسانية المقدمة إلى أهالي وسكان القطاع في ظل تولي الأخيرة مسئولية إدارة وحكم القطاع، قائلا: «لدينا قلق شديد من سرقة مجموعة حماس هذه المساعدات الإنسانية» حسب ادعائه.