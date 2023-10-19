رئيس وزراء بريطانيا يزور إسرائيل اليوم

أوردت فضائية «سكاي نيوز عربية»، نبأ عاجل لها، يفيد اعتزام رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، ببدء جولة له تشمل إسرائيل، ومنطقة الشرق الأوسط، وذلك على خلفية الأحداث الأخيرة في قطاع غزة.

ومن المقرر أن يصل سوناك إلى إسرائيل في وقت مبكر اليوم، حيث سيلتقي بنظيره بنيامين نتنياهو والرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ.

وتنفذ طائرات ومدفعية الجيش الإسرائيلي، الآن، حزاما ناريا" بكميات ضخمة من المتفجرات والصواريخ، وتسمع أصوات الانفجارات من مناطق جنوب القطاع، وذلك بعد ساعات من إعلان هيئة البث الإسرائيلية "كان" اليوم الأربعاء، عن انتهاء الجيش الإسرائيلي من الاستعدادات لدخول قطاع غزة.

كما ذكرت القناة 12 العبرية أن أعضاء مجلس وزراء الحرب في إسرائيل أوضحوا للرئيس الأمريكي جو بايدن أنه لا مفر من التدخل البري في غزة.

وحثت بريطانيا، إسرائيل على إعادة إمدادات المياه إلى غزة فيما يرفض "داونينج ستريت"، مقر الحكومة، قول ما إذا كانت حليفتها إسرائيل تمتثل للقانون الدولي خلال فرضها الحصار.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء ريشي سوناك، اليوم الثلاثاء، إن المياه مسألة رئيسية في جهود المملكة المتحدة "للتخفيف من القضايا الإنسانية التي تتجلى تدريجيا" وتواجه الفلسطينيين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".

وذكر المسئول أن المحادثات متواصلة مع إسرائيل حيث تهتم المملكة المتحدة، برؤية إعادة إمدادات المياه" بينما يتم منع دخول الوقود والغذاء والدواء أيضا إلى قطاع غزة.