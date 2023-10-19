وزارة الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد شهداء مخيم نور شمس في طولكرم إلى 6

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الخميس، ارتفاع عدد شهداء مخيم نور شمس في طولكرم إلى 6.

وقالت في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء الخميس: «شهيد خامس في طولكرم، جراء اعتداء الاحتلال على مخيم نور شمس، ما يرفع حصيلة الشهداء في المخيم منذ صباح اليوم إلى 6شهداء».

وأفادت مصادر محلية لـ«وفا»، بأن قوات الاحتلال أطلقت طائرة مسيرة صوب مجموعة من الشبان داخل المخيم، ما أدى الى استشهاد 6 منهم، وإصابة العشرات بجروح مختلفة، جرى نقلهم الى مستشفى ثابت ثابت.

وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم، وأطلقت الرصاص الحي والغاز السام تجاه المواطنين، ما أدى الى اندلاع مواجهات ما زالت مستمرة حتى اللحظة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال شابا بعد إصابته بالرأس، ومنعت مركبات الإسعاف من الوصول إليه، وقطعت التيار الكهربائي والمياه عن المخيم.

وأفاد الهلال الأحمر بطولكرم، أن طواقمه تعاملت مع 11 إصابة، من بينها 7 إصابات بالرصاص الحي، و2 بشظايا، و2 اعتداء بالضرب.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد فرضت صباح اليوم طوقا عسكريا مشددا على المخيم، ومنعت التجول فيه، ودفعت بآلياتها وجرافاتها عند مداخله ومحيطه، وعلى إثر ذلك اندلعت مواجهات استشهد خلالها الطفل طه محاميد (16 عاما)، ما يرفع شهداء المخيم منذ الصباح الى 6 شهداء.