برلمانيون عرب لـ«الشروق»: نرفض بشكل قاطع مخططات تهجير الفلسطينيين من غزة

أكد برلمانيون عرب رفضهم القاطع للمخططات الرامية إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، مشددين على ضرورة التحرك العاجل لوقف العدوان الإسرائيلي على القطاع وايصال المساعدات إلى أهالى غزة تجنبا لحدوث كارثة إنسانية.

كان البرلمان العربي برئاسة عادل بن عبد الرحمن العسومي، أكد خلال جلسته العامة بالقاهرة قبل أيام، تضامنه التام مع الشعب الفلسطيني في هذه اللحظة الفارقة التي تمر بها القضية المركزية للعرب "القضية الفلسطينية".

* رفض التهجير للفلسطينيين

وقال شعلان الكريم، عضو مجلس النواب العراقي ونائب رئيس البرلمان العربي في تصريح لـ"الشروق": "نؤكد وقوفنا بجانب الشعب الفلسطيني في قضيته العادلة"، مضيفا: "طالبنا الدول والحكومات والمنظمات برفض حل التهجير لما يمثله من خطورة بالغة"، مؤكدا أن "البرلمان العربي يرفض تهجير الفلسطينيين جملة وتفصيلا".

وتابع الكريم: "تظل القضية الفلسطينية حية في دماء الشعوب العربية والدليل ما نشهده في الشارع العربي من مناصرة وتأييد لحق الشعب الفلسطيني في استقلاله واسترجاع جميع حقوقه المسلوبة بالكامل".

بدوره، أكد علوي الباشا بن زبع، عضو مجلس الشورى اليمني والبرلمان العربي، على الإجماع العربي على رفض ما يتعرض له أبناء قطاع غزة والتصعيد الذي تقوم به إسرائيل بحق الأطفال والنساء واستهداف المستشفيات وعربات الإسعاف.

* تثمين موقف مصر

وأوضح بن زبع في تصريح لـ"الشروق" أن البرلمان العربي خلال جلسته أدان رفض الاحتلال الإسرائيلي توصيل المساعدات الإنسانية العاجلة عبر معبر رفح، في موقف يتعارض مع قرارات الشرعية الدولية".

وتابع: "نرفض تماما حل التهجير ونؤيد موقف مصر وموقفها الذي يظل السد العربي الأساسي"، ومضى قائلا: "نثمن الجهود التي تبذلها مصر من أجل حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية".

وشدد بن زبع على أهمية وضرورة حتمية التحرك العربي العاجل لوقف العدوان في غزة تجنبا لحدوث كارثة إنسانية لا يمكن لأحد توقع مداها، مؤكدا ضرورة تسهيل دخول المساعدات الإنسانية.

وأشار بن زبع كذلك إلى أن الإعلام الغربي يهدف لشيطنة الجانب الفلسطيني وتحويل الضحية لجلاد والمظلوم لظالم.

وتابع "للأسف لا بد أن نعترف بأن وسائل إعلامنا لم تستطع مواكبة هذا الوضع"، لافتا في الوقت ذاته إلى نماذج عربية يحتذى بها في مواجهة الحملة الممنهجة لتشويه الصورة العربية وخصوصا القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أنه من بين هذه النماذج حديث مندوب فلسطين في الأمم المتحدة.

* توصيل رسالة للعالم

من جانبه، قال النائب أحمد لاري عضو مجلس الأمة الكويتي والبرلمان العربي، لـ"الشروق": "نحن في البرلمان العربي نمثل شعوبنا.. ودورنا توصيل صوتنا للعالم.. وبالتزامن مع ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة نود أن نؤكد من خلال البرلمان العربي أن الشعب الفلسطيني ليس بمفرده بل نحن جميعا معه"، مؤكدا أن "معركته هي معركتنا جميعا .. فهي معركة مصيرية".

وتابع: "نعي جيدا أن الكيان الصهيوني أوجده المستعمرين ضد الشعوب العربية.. ونعي جيدا أن دور إسرائيل هو تنفيذ مخططاتهم التوسعية لإشغال عالمنا العربي عن نموه وتقدمه وتحقيق استقراره"، ومضى قائلا: "لكن أؤكد أن هذه المخططات مكتوب لها الفشل.. كما أن الكيان الصهيوني مهدد بالزوال وإن كان هذا في السابق مجرد حلم فقد أصبح اليوم واقع".

وأكد لاري: "لن نقبل بتهجير سكان غزة، وفقا لمخططات الغرب، فهذه حلول مرفوضة، لن نقبل بها"، مشددا "لن نقبل إلا بتحرير كامل فلسطين".

* التواصل مع برلمانات العالم لدعم فلسطين

من جهته، أكد الشيخ جابر الخرفان، عضو مجلس الشعب السوري والبرلمان العربي، دعم أعضاء البرلمان العربي لأهلنا في قطاع غزة، مضيفا: "نحن نقف بقوة وحسم لحث الدول العربية والبرلمانات والحكومات في العالم لتقديم كامل الدعم للقضية الفلسطينية".

ودعا الخرفان الإعلام العربي لتوجيه جهوده نحو فضح جرائم الاحتلال المستمرة والمتواصلة ضد الشعب الفلسطيني.