هجوم بطائرات مسيرة على قاعدة أمريكية على الحدود بين سوريا والعراق

قال مصدر أمني عراقي لموقع «الشرق» للأخبار، الخميس، إن هجوماً بـ3 طائرات مسيرة، استهدف قاعدة «التنف» الأمريكية، على الحدود بين سوريا والعراق.

وذكر التحالف الدولي لمحاربة «داعش» بقيادة الولايات المتحدة، أن التحالف تمكن من إسقاط طائرتين، فيما أصابت الثالثة القاعدة، دون أي تفاصيل عن وقوع خسائر.

وكان مسؤول أمريكي، قال لوكالة «رويترز»، إن القوات الأمريكية في العراق تعرضت، الأربعاء، لهجومين منفصلين بطائرات مسيرة.

ولفت إلى أن «الطائرات استهدفت قاعدتي (عين الأسد) و(حرير) الجويتين، تسبب أحدهما في إصابات طفيفة لعدد صغير من الجنود».

وهذه الهجمات هي الأولى التي تستهدف القوات الأمريكية في العراق منذ أكثر من عام.