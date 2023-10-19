مستقبل وطن: نؤيد قرارات الرئيس السيسي برفض تهجير الفلسطينيين لسيناء

أشاد رشاد عبدالغني، القيادي بحزب مستقبل وطن، بالتصريحات المهمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع المستشار الألماني أولاف شولتس والتى تعد كلمة قوية تتسم بالوضوح والتهديد لقوات الاحتلال الإسرائيلي، موضحا أن خطاب السيسى جاء حازما وحاسما وقويا بشأن عدم المساس بالسيادة المصرية فى الوقت الذى أكدت على موقف مصر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية.

وأكد عبدالغني في تصريحات له اليوم الأربعاء، أن جميع المواطنين يقفون خلف الرئيس السيسي في جميع القرارات التي يتخذها خاصة في ظل الظروف الراهنة، مؤيدين لرفض الرئيس السيسي لتهجير الفلسطينيين المدنيين إلى سيناء، معتبرا أن تصفية القضية الفلسطينية في غاية الخطورة، قائلا: "ما يحدث في فلسطين ليس فقط الحرص على توجيه عمليات عسكرية لحماس، ولكن هى محاولة لتهجير السكان المدنيين إلى اللجوء للهجرة إلى سيناء وقتل المدنيين الأبرياء بإبادة جماعية"، مؤكدا أهمية العودة لمسار التهدئة الذى يفتح آفاقا جديدة للتسوية ويجنب الانزلاق في حلقة مفرغة من العنف لا نهاية لها .

وأشاد القيادي بحزب مستقبل وطن، برفض الرئيس السيسي لجميع الاعتداءات الغاشمة ضد المدنيين، مؤكدا أن جميع المصريين يقفون ومساندين للرئيس، قائلا: "بمجرد ما يُطلب من المصريين الخروج للتعبير عن رفض تهجير الفلسطينيين لسيناء سيخرج الملايين من المصريين الذين يؤيدون موقف القيادة السياسية وسنشارك في أي حركة شعبية"، مضيفا أن مصر ستظل السند الحقيقي للشعب الفلسطينى، معلنا رفضه للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل هذا الكيان المحتل في حق الشعب الفلسطينى المدني.

وأوضح عبدالغني، أن خطاب القيادة السياسية حول الأزمة الفلسطينية يدل على إدراك الرئيس السيسي لجميع المخططات الإسرائيلية، مؤكدا أن مصر هى من أكثر الدول التي عانت كثيرًا من أجل القضية الفلسطينية، قائلا"القيادة السياسة كشف في خطابة لكل العالم عن التحديات الكارثية التي ستبدد السلام من فكرة تهجير الفلسطينيين إلي سيناء، وما يستبعه من تداعيات لهذا الأمر الخطير.

وأكد عبدالغني، ضرورة السماح بمرور المساعدات الإغاثية للقطاع وتيسير عمل المنظمات الإنسانية، أملا أن تسفر القمة التي دعت إليها مصر يوم السبت المقبل، عن مخرجات توقف التصعيد وتحقن دماء المدنيين، مشيرا إلى أن مصر تعتبر القضية الفلسطينية على رأس أولوياتها.

وأدان عبدالغني القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني في فلسطين والذي وصفه بالفعل المجرم والوحشي والخسيس والذي يعد من أبشع الجرائم الإنسانية، خاصة وأنه أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين في غزة، قائلا " قصف المستشفى دليل على إجرام النظام الاسرائيلي أمام العالم بأكلمه، وانتهاكه للقوانين الدولية، وأن استمرار العمليات العسكرية بغزة له تداعيات أمنية وإنسانية تنذر بخطورة توسيع رقعة الصراع، مشيدا بموقف مصر الحاسم من رفض تصفية القضية الفلسطينية وتهجير أهالي غزة واستهداف المدنيين.