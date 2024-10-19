جيش الاحتلال يعلن اغتيال نائب قائد منطقة بنت جبيل في حزب الله اللبناني

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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح السبت، اغتيال نائب قائد منطقة بنت جبيل في حزب الله اللبناني ناصر عبد العزيز رشيد.

وزعم في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، أن «رشيد كان مسئولًا عن الترويج وتنفيذ أعمال إرهابية من منطقة بنت جبيل ضد الإسرائيليين».

وذكر أن «قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي تواصل نشاطها المكثف جنوب لبنان».

وادعى أن «مقاتلي الفرقة 36 عثروا على العديد من الأسلحة ودمروها، من بينها: راجمات صواريخ، وقاذفة صواريخ مضادة للدبابات من نوع (كورنيت) جاهزة للانطلاق باتجاه المستوطنات الشمالية، ومعدات قتالية أخرى».

يأتي هذا بينما واصلت الطائرات الحربية الإسرائيلية شن غاراتها الجوية، واستهدفت مساء الجمعة عدداً من بلدات جنوب لبنان.

وبدأت الطائرات الحربية الإسرائيلية منذ 23 سبتمبر الماضي، شنّ غارات عنيفة على العديد من المناطق في جنوب لبنان والبقاع شرق لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت.

وطالت الغارات العاصمة بيروت وجبل لبنان وشماله، ولا تزال الغارات مستمرة حتى اليوم.