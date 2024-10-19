موعد المؤتمر الصحفي لكولر والشناوي استعدادا لمواجهة سيراميكا في السوبر

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يحضر مارسيل كولر المدير الفني للأهلى، ومحمد الشناوي قائد الفريق المؤتمر الصحفي لمواجهة سيراميكا التي تجمع الفريقين مساء غدٍ الأحد فى إطار منافسات نصف نهائي كأس السوبر المصري.

وينطلق المؤتمر الصحفي لكولر والشناوي في الرابعة عصر اليوم بتوقيت القاهرة، ويقام بملعب آل نهيان بمدينة أبوظبي التي تستضيف البطولة.

ويخوض الأهلي مرانه الأخير مساء اليوم، على ملعب الكريكت؛ استعدادا للمباراة التي تقام على استاد محمد بن زايد.

ويلتقي غداً الأحد على استاد محمد بن زايد فريقا الأهلي وسيراميكا الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر.