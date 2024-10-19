الأهلي بطلا لأفريقيا لكرة اليد للمرة السابعة في تاريخه

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

توج الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي بلقب بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري مساء اليوم السبت والمقامة في مدينة العيون المغربية.

وحقق الأهلي فوزا كبيرا في النهائي على فلاورز البنيني بنتيجة 43-22 ليتوج باللقب السابع في تاريخه.

انتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي 22-11 قبل أن يواصل الأهلي تفوقه في الشوط الثاني ويوسع الفارق إلى 43-22 ليفوز بالمباراة ويتوج باللقب للمرة الثانية على التوالي بعد لقب الموسم الماضي الذي حققه في الكونغو برازافيل .

بينما حقق الزمالك الميدالية البرونزية عقب فوزه على نظيره منتدى درب السلطان المغربي بنتيجة 35-25.

وكان الأهلي قد تأهل إلى المباراة النهائية بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 26-25 في مباراة نصف النهائي.

ويضم فريق «رجال يد الأهلي» كلا من: إبراهيم المصري- أحمد عادل- ياسر سيف- أحمد خيري- سيف هاني- عبد الرحمن فيصل- محسن رمضان- محمد لاشين- عمر خالد «كاستيلو»- عمر سامي- محمد مجدي- نبيل شريف- عبد العزيز إيهاب «زيزو»- راضي محمد- محمد صلاح- عبد الرحمن حميد- عبد الرحمن طه- محمد إبراهيم.

وكان الأهلي قد حقق الميدالية البرونزية منذ أيام في كأس العالم للأندية التي أقيمت في مصر بصالة العاصمة الإدارية الجديدة بعد فوزه على برشلونة الإسباني بطل أوروبا.