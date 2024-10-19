مكتب نتنياهو يرفض الإفصاح عن مكانه وقت انفجار درون في قيساريا

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ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم السبت، أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يرفض الإفصاح عن مكانه وقت انفجار طائرة بدون طيار "درون" في مدينة قيساريا، التي تقع على شاطئ البحر المتوسط.

وقالت مصادر لـموقع قناة الشرق" الإخبارية السعودية قبل ساعات، إن ثمة أنباء عن استهداف درون مفخخة لمنزل نتنياهو في "قيساريا".

وأفاد متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن ثلاث طائرات بدون طيار عبرت إلى إسرائيل خلال الساعة الأخيرة، قادمة من لبنان.

وقال المتحدث إنه تم اعتراض مسيرتين اثنتين، فيما أصابت الثالثة مبنى في قيسارية، دون وقوع إصابات.

وتداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً يظهر تحليق ما يعتقد أنها إحدى الطائرات الثلاث بجوار طائرة هليكوبتر إسرائيلية.