روسيا وأوكرانيا تتبادلان 190 أسير حرب

أعلنت موسكو وكييف، الجمعة، أنها تبادلتا 95 من أسرى الحرب الأوكرانيين مقابل عدد مماثل من الأسرى الروس الذين تحتجزهم القوات الأوكرانية، في صفقة توسطت فيها الإمارات.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: «عاد 95 من مواطنينا إلى ديارهم. الجنود الذين دافعوا عن ماريوبول وآزوفستال ومناطق دونيتسك ولوجانسك وخاركيف وكييف وتشرنيغيف وخيرسون»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وأضاف: «في كل مرة تُنقِذ أوكرانيا مواطنيها من الأسر الروسي، نُقرّب اليوم الذي ستعود فيه الحرية لجميع الأسرى في روسيا»، شاكرا الفريق الذي شارك في عمليات البحث وإطلاق سراح الأسرى.

من جهتها، قالت وزارة الدفاع الروسية: «نتيجة لعملية التفاوض، تمت استعادة 95 جنديا روسيا من مناطق يسيطر عليها نظام كييف».

أضافت: «في المقابل، سُلّم 95 أسير حرب من الجيش الأوكراني».

ورغم الحرب المستمرة بين الطرفين، تبادلت موسكو وكييف مئات الأسرى منذ بدء الحرب في 2022، في صفقات غالبا ما توسطت فيها الإمارات أو السعودية أو تركيا.

وكانت آخر عملية تبادل جرى الإعلان عنها الشهر الماضي، عندما تم تبادل 206 أسير حرب، في صفقة جرت أيضا بوساطة إماراتية.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت كييف أنها تسلمت جثث 501 جندي قُتلوا خلال مواجهات مع القوات الروسية، خاصة في شرق أوكرانيا.

وقال النائب الروسي شامسيل سارالييف، إن روسيا تسلمت في المقابل جثامين 89 من جنودها.