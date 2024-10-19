أبو الغيط: حكومة لبنان هي وحدها من يتفاوض باسم البلد

أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية أن "حكومة لبنان هي وحدها المنوط بها التفاوض باسم البلد من أجل التوصل لوقف فوري لإطلاق النار، وتطبيق كامل غير منقوص للقرار 1701"، مشدداً على أن "الجامعة العربية موقفها واضح في هذا الخصوص وأن قراراتها جميعا تشدد علي سيادة لبنان الكاملة في اتخاذ قراراته المصيرية".

وأضاف أبو الغيط، ردا على أسئلة للصحفيين حول تعليقه علي تصريح ايراني من استعداد طهران للتفاوض مع فرنسا لتطبيق القرار 1701، :"إنني كأمين عام للجامعة العربية أعلن مساندتي الكاملة للموقف الذي عبر عنه رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي والذي تمثل في رفض هذا التصريح الايراني، فلا محل لفرض الوصاية من هذا الطرف أو ذاك أو ممارسة الضغوط أو تجاوز السيادة اللبناني ونحن نقف مع لبنان بالكامل في هذا الأمر".

وتابع: "الحديث عن دعم السيادة اللبنانية لا يجب أن يكون مجرد كلمات فارغة، بل يجب ان يكون مدعوماً بمواقف حقيقية خاصة في هذا الظرف الصعب ومعاناة اللبنانيين ليست مجرد ورقة تفاوضية بيد أي طرف".