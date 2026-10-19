مدير التعليم بجنوب سيناء تتفقد سير امتحانات شهر أكتوبر بمدرسة علي بن أبي طالب الرسمية للغات

أجرت الدكتورة وفاء رضا مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم الإثنين، جولة تفقدية بمدرسة علي بن أبي طالب الرسمية للغات، التابعة لإدارة دهب التعليمية؛ لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية وامتحانات شهر أكتوبر الجارية، وذلك بحضور ماجدة نوار مدير إدارة المدارس الرسمية لغات بالمديرية، وعبد الله وهبه، مدير الإدارة، وعدد من متابعي الإدارة.

وتفقدت مدير المديرية قاعات رياض الأطفال، وشهدت أحد الأنشطة التعليمية الخاصة بهذه المرحلة.

كما تابعت الفصول الدراسية بالمراحل «الابتدائية والإعدادية والثانوية»، وناقشت الطلاب حول مدى سهولة أسئلة الامتحانات أو صعوبتها، وأكد الطلاب سهولتها.

وطالبت الطلاب بضرورة المراجعة اليومية للدروس، والاطلاع على كتب التقييمات، كون أسئلة امتحانات الشهور ونصف العام ستأتي منها، إضافة إلى الاطلاع على المنصات التعليمية التابعة للوزارة لتسهيل عملية التحصيل.

وأكدت ضرورة تطبيق لائحة الانضباط المدرسي، واتخاذ كل التدابير والإجراءات التي تصب في صالح الطلاب، وتهيئة الأجواء المناسبة التي تساعدهم على التحصيل.

وأشارت إلى أن تضافر الجهود والعمل بروح الفريق يُعدّان من أهم عوامل نجاح المؤسسات التعليمية.