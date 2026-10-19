صحة البحيرة تنقل مكاتب مديري المستشفيات إلى الاستقبال لضمان سرعة حل مشكلات المرضى

أعلن الدكتور إسلام عساف، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، اليوم الاثنين، انتظام تنفيذ قرار نقل مكاتب مديري المستشفيات إلى أقسام الاستقبال، لضمان التواجد الميداني بين المواطنين، وسرعة حل المشكلات وتذليل العقبات أمام المرضى.

وأكد عساف، في بيان صحفي اليوم، استمرار تواجد مديري المستشفيات خلال الفترة الصباحية، مع تواجد النائب الأول للمدير على مدار الساعة، لمتابعة انتظام العمل وانضباط الأطقم الطبية والإدارية، والتأكد من تطبيق المسارات الطبية الصحيحة، وضمان سلامة المرضى عند تحويلهم إلى مستشفيات أخرى.

وشدد على عدم توجيه المرضى لشراء الأدوية أو المستلزمات الأساسية لحالات الطوارئ من خارج المستشفيات، مؤكدا توافرها بأرصدة كافية بأقسام الاستقبال.

ودعت مديرية الشئون الصحية بالبحيرة المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي مخالفة من خلال الأرقام: "01222245721 - 01288887806 - أو الخط الساخن للشكاوى الحكومية الموحدة عبر الرقم 16528".

ويأتي ذلك تنفيذا لتكليفات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، للارتقاء بالخدمات الصحية، وسرعة فحص شكاوى المواطنين، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة، وترسيخ مبدأ التواجد الميداني للمسئولين لخدمة المرضى والاستجابة الفورية لاحتياجاتهم.