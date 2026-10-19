ضبط 250 حالة إشغال وغلق وتشمع 12 محلا مخالفا خلال حملة في الإسكندرية

شنّت الأجهزة التنفيذية بحي المنتزه أول في الإسكندرية، بالتنسيق مع شرطة المرافق، حملة ميدانية بشارع القاهرة ومتفرعاته الجانبية بمنطقة سيدي بشر قبلي، أسفرت عن التحفظ على 250 حالة إشغال متنوع، وغلق وتشميع 12 محلًا مخالفًا، وإزالة التعديات التي تعوق حركة المواطنين والسيولة المرورية.

وجاءت الحملة، وفق بيان اليوم الاثنين، تنفيذًا لتوجيهات المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، بتكثيف الحملات الميدانية للقضاء على مظاهر العشوائية والإشغالات، وإعادة الانضباط إلى الشوارع، والتصدي لكل صور التعديات على الطريق العام، مع الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين وإزالة أسبابها.

وأسفرت الحملة، عن التحفظ على نحو 250 حالة إشغال متنوع، وإزالة نحو 20 بلدورة خرسانية، بجانب رفع الحواجز الحديدية والكتل الأسمنتية التي تعوق حركة المارة وتشغل حرم الطريق العام، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية وتيسير حركة المواطنين.

كما شملت نتائج الحملة غلق وتشميع 12 محلًا تجاريًا مخالفًا، بسبب إشغال أرصفة المشاة وحرم الطريق العام وممارسة أنشطة دون تراخيص، فضلًا عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال عدد من المنشآت المخالفة، وتحرير محاضر إتلافات للأرصفة وطبقة الأسفلت بالطريق العام نتيجة التعدي عليها وإتلافها.

وأكدت محافظة الإسكندرية، استمرار الحملات الميدانية المكثفة بمختلف الأحياء، للتصدي للمخالفات والإشغالات وفرض الانضباط بالشوارع، والحفاظ على حق المواطنين في استخدام الطريق العام بصورة آمنة ومنظمة.