محافظ الشرقية يعلن اعتماد الأحوزة العمرانية لـ30 عزبة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، اعتماد الأحوزة العمرانية لـ30 عزبة بمراكز ومدن الحسينية وأبو كبير وبلبيس والإبراهيمية، بما يتيح للمواطنين البدء في إجراءات استخراج تراخيص البناء وفقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، في خطوة تستهدف تنظيم النمو العمراني وتيسير الإجراءات القانونية أمام الأهالي.

وأوضح محافظ الشرقية أن اعتماد الأحوزة العمرانية يسهم في تحديد نطاقات التوسع السكني وتنظيم أعمال البناء، بما يتناسب مع الزيادة السكانية والاحتياجات المستقبلية للمواطنين، فضلًا عن إتاحة التخطيط السليم لتوفير الخدمات العامة، خاصة في مجالي الصحة والتعليم.

ووبين أن توزيع العزب التي جرى اعتماد أحوزتها العمرانية جاء بواقع 15 عزبة بمركز الحسينية، منها 14 عزبة بنطاق مدينة الحسينية، وعزبة واحدة بنطاق قرية منشأة مصطفى خليل، فيما شمل الاعتماد 11 عزبة بمركز أبو كبير، منها 7 عزب بنطاق المدينة، و4 عزب بقرى سنتريس والغابة البلد والقراموص والمشاعلة.

وكشف عن اعتماد الأحوزة العمرانية لـ3 عزب بمركز بلبيس، تقع بنطاق قرى كفر حفنا وميت حمل وأولاد مهنا، إلى جانب عزبة واحدة بنطاق مدينة الإبراهيمية.

وأشار المحافظ إلى أن اعتماد الأحوزة العمرانية جاء عقب موافقة اللجنة المختصة بالهيئة العامة للتخطيط العمراني، بالتنسيق مع الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بديوان عام المحافظة.

وثمن جهود الجهات المعنية في استكمال الإجراءات اللازمة لتحقيق الانضباط العمراني وتلبية احتياجات المواطنين.

وأكد استمرار العمل على استكمال إجراءات اعتماد الأحوزة العمرانية لباقي العزب التابعة للمحافظة تباعًا، عقب موافقة اللجنة المختصة، بما يسهم في دعم خطط التنمية العمرانية وتحقيق التوازن بين التوسع السكاني وتوفير الخدمات.

ودعت المحافظة، أهالي العزب التي شملها القرار إلى الاطلاع على الأسماء والتفاصيل الواردة بالرابط المرفق، للتأكد من نطاق الحيز العمراني المعتمد؛ تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاستخراج تراخيص البناء، وفقًا للاشتراطات والضوابط المنظمة.