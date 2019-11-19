الولايات المتحدة تؤكد دعمها للحكومة الانتقالية بالسودان

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أكد القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالخرطوم، براين شوكان، دعم بلاده للحكومة الانتقالية بالسودان حتى تتمكن من قيادة التغيير الذي حدث بالبلاد.

جاء ذلك خلال زيارة شوكان إلى مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، اليوم الثلاثاء، بحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا).

وأوضح "شوكان" أن السفارة الأمريكية بالخرطوم انخرطت خلال الفترة الماضية في عقد سلسلة من اللقاءات مع المجلس السيادي ومجلس الوزراء والناشطين؛ لدعم وتقوية العلاقات بين الجانبين لتعزيز التعاون المشترك.

وتطرق، القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالخرطوم، إلى المساعدات التي ظلت تقدمها بلاده للسودان والتي قال إن تكلفتها بلغت 350 مليون دولار .

ووصف في تصريحات صحفية اللقاء بوالي شمال دارفور المكلف بأنه كان جيدًا ومثمرًا مكنه من التعرف على التغيير الذي أحدثته الثورة السودانية على الأوضاع بدارفور.

الجدير بالذكر أن السودان يطالب الولايات المتحدة، منذ الثورة التي أطاحت بالرئيس عمر البشير في شهر إبريل الماضي، برفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وكانت الحكومة الأمريكية قد أدرجت السودان على قائمتها للدول الراعية للإرهاب في عام 1993 بسبب ما وصفته برعاية حكومة البشير الإسلامية آنذاك لـ"الإرهاب".