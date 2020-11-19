حملات نظافة وإزالة إشغالات وفض أسواق مخالفة في مراكز كفرالشيخ

شهدت مدن وقرى كفر الشيخ، اليوم الخميس، عددًا من حملات النظافة، وإزالة الإشغالات، وتمهيد طرق، وفض سوق أسبوعي، لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية، وأعمال رش وتطهير للمناطق والأحياء، والمصالح الحكومية، ومبادرة الرئيس قياس الضغط والسكر، تحت إشراف جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

ففي الرياض، أشرف المهندس أحمد الشناوي، رئيس المركز، على حملة النظافة، وتمهيد الطرق والشوارع بقرى أبو مصطفى، ومدخل السيد خليل، والعبودية، ومخالي، وكمبورس التابعين للوحدة المحلية لقرية أبو مصطفي، كما تابع فض السوق الأسبوعي بقرية العباسية ورشه وتعقيمه بعد الفض.

وفي سيدي غازي، شن هاني يوسف، رئيس المركز، حملة على المطاعم والكافيهات والمقاهي للتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية، واتخاذ إجراءات الغلق الفوري لمدة أسبوع لمن يخالف إجراءات فيروس كورونا.

وفي دسوق، تابعت المهندسة عايدة ماضي، رئيس المركز، أعمال حملات الرش والتطهير لأماكن تجمع المواطنين والمصالح الحكومية بقرية أبو مندور، كما تابعت سير العمل بمنظومة النظافة بقرى دسوق، ومحلة دياى، وكفر مجر، ومحلة أبو على، وشباس الشهداء، وسنهور المدينة، وشابة، والعجوزين، وأبو مندور، وكنيسة الصرادوسى، وشباس الملح، وكفر العرب.

كما تابعت ماضي، إصلاح أخطار ومشاكل الصرف الصحي خلف كنتاكي عند جراح السنهوري، وعميرة بشارع المدينة المنورة، والمستعمرة بشارع عمر بن عبدالعزيز، ومدخل المدرسة الفكرية من ناحية شارع الغفران، ومساكن الصفا القديمة، ومساكن الصفا الجديدة بشارع عبد النبي البدوي، لرفع كفاءة قطاع الصرف الصحي بالمدينة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بدسوق.

وفي قلين، تابع علي سلامة، رئيس المركز، استكمال الأعمال بوحدة مرور قلين، واستمرار العمل بوحدة إطفاء الغنيمي ورفع كفاءة الإنارة العامة بحصة الغنيمي بقلين، وحملات النظافة بمدينة قلين وقرى المركز.

وفي سيدي سالم، تفقد شريف هيكل، رئيس المركز، مدارس قرية التفتيش، والتقى بالمواطنين للاستماع لشكواهم ومتابعة أعمال النظافة بمدينة سيدي سالم، وتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية حملة قياس الضغط والسكر بمركز ومدينة سيدى سالم.

وفي فوة، تابع المهندس وائل فرج، رئيس المركز، أعمال النظافة بالقرى، ومصادرة عدد من النرجيلة واتخاذ الإجراءات القانونية، ومتابعة أعمال الرش والتطهير واستكمال أعمال الانترلوك وتشغيل البوبكات بعد إصلاحه كمكنسة للأتربة بشوارع المدينة وتهذيب النخل بشارع العبور، كما تابع أعمال الرش والتعقيم للمدارس، وإزالة البوص والحشائش بقرية السالمية، والنظافة العامة بالمدينة والقرى وأعمال الإنارة العامة للفترة المسائية وأعمال الانترلوك بقرية أبو دراز.