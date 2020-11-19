برلين: الجيش الألماني مستعد لانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان

أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية انيجريت كرامب-كارنباور أن جيش بلادها لديه القدرة على التعامل سريعا مع الانسحاب المزمع للقوات الأمريكية من أفغانستان.

وقالت زعيمة حزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، أمام البرلمان اليوم الخميس:" كنا نعرف أن مثل هذا الانسحاب للقوات ممكن، واستعددنا له".

وأضافت أن الجيش أعد سيناريوهات مختلفة ولديه خبراء على الأرض، مشيرة إلى أن من الممكن تقدير تداعيات انسحاب القوات على نحو سريع واستخلاص العواقب المحتملة لهذه الخطوة.

كانت حكومة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلنت أول أمس الثلاثاء تقليص حجم القوات الأمريكية في أفغانستان بحلول الخامس عشر من يناير المقبل إلى 2500 جندي.

وبحسب تقارير إعلامية أمريكية، يتراوح عدد القوات الأمريكية في أفغانستان حاليا بين 4500 إلى 5000 جندي، فضلا عن نحو 5500 جندي ضمن قوات حلف شمال الأطلسي (ناتو).

يذكر أن الجيش الألماني له حاليا 1250 جنديا في أفغانستان يشاركون في مهمة الناتو لتدريب القوات المسلحة الأفغانية بهدف أن تصبح قادرة على القيام بأعباء أمن البلاد بنفسها.

وأكدت كرامب-كارنباور أنه يجب أولا تبين أي قوات ستسحبها واشنطن " وسيعتمد على هذا التخطيط المحدد لما إذا كان سيتعين علينا تعديل مهمتنا تبعا لهذا هذا في الخامس عشر من كانون ثان/يناير المقبل أو بعد ذلك، وفي أثناء هذا فإن أمن جنودنا وجنود حلفائنا له الأولوية المطلقة بطبيعة الحال".

وقالت الوزيرة إن القرار الذي اتخذه ترامب " ليس قرارا جيدا للناتو، وبالدرجة الأولى، ليس قرارا جيدا للشعب في أفغانستان، والعراق".

يذكر أن أمريكا تعتزم أيضا سحب 500 جندي من العراق.