الصين تعارض بشدة موافقة ليتوانيا على إنشاء مكتب تمثيلي لتايوان

أعربت الصين عن احتجاجها القوي ومعارضتها الشديدة لموافقة ليتوانيا على إنشاء ما يسمى "مكتب التمثيل التايواني في ليتوانيا".

ونقلت وكالة الأنباء الصينية عن المتحدث باسم الخارجية الصينية قوله، إن الحكومة الليتوانية، متجاهلة المعارضة القوية والردع المتكرر من الجانب الصيني، وافقت على إنشاء ما يسمى "مكتب التمثيل التايواني في ليتوانيا" من قبل سلطات تايوان.

وأضاف المتحدث: "لقد ترك هذا الإجراء انطباعا خاطئا عما يسمى (صين واحدة، وتايوان واحدة) في

العالم، وانتهك بشكل سافر مبدأ صين واحدة وأخل بالتزام ليتوانيا السياسي في البيان الخاص بإقامة علاقات دبلوماسية مع جمهورية الصين الشعبية، وقوض سيادة الصين ووحدة وسلامة أراضيها، وتدخل بشكل صارخ في الشؤون الداخلية للصين".

وأكدت الحكومة الصينية، أنها ستتخذ كل الإجراءات اللازمة للدفاع عن سيادتها الوطنية ووحدة وسلامة أراضيها. وسيتحمل الجانب الليتواني المسؤولية عن جميع ما يترتب على ذلك من عواقب.

وطالبت الصين الجانب الليتواني بتصحيح قراره الخاطئ على الفور، مؤكدة أنه لا توجد سوى صين واحدة في العالم، وتايوان جزء لا يتجزأ من أراضي الصين.