أستراليا تسخر من تصريحات صينية: غبية جدا ومضحكة

سخرت استراليا علنا، اليوم الجمعة، من تصريحات دبلوماسي صيني كبير حذرها من شراء غواصات تعمل بالطاقة النووية، معتبرة أنها "غبية جداً ومضحكة".

وقال القائم بأعمال السفارة الصينية وانج شين ينج، إن أستراليا ستصبح "صبياً مشاكساً" بشراء هذه الغواصات التي تتسم بقدرة ذاتية أكبر ورصدها أصعب من الغواصات التقليدية، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقال وانج أرفع دبلوماسي صيني في أستراليا بعد رحيل السفير في أكتوبرالماضي، في مقابلة مع صحيفة "جارديان" البريطانية، إن الغواصات صممت للسماح بشن هجمات بعيدة المدى، متسائلاً "من ستهاجم؟ لم تعد متمسكاً بالسلام ومدافعا عن السلام، وأصبحت حامل سيف بطريقة ما".

وسخر وزير الدفاع الأسترالي بيتر داتون من هذه التصريحات التي وصفها بـ"المستفزة والهزلية"، معتبراً أنها "غبية إلى درجة تثير الضحك".

وأضاف أن "السفير بالنيابة يقرأ على الأرجح بياناً للحزب الشيوعي، لكني أعتقد أن معظم الأستراليين يتفهمون الطبيعة غير المجدية لهذه التعليقات".

وأعلنت أستراليا في سبتمبر الماضي إلغاء عقد ضخم لشراء 12 غواصة فرنسية تعمل بالدفع التقليدي بـ 90 مليار دولار أسترالي (55 مليار يورو)، واختارت أخرى تعمل بالطاقة النووية في جزء من تحالف جديد في منطقة المحيط الهادئ مع الولايات المتحدة، وبريطانيا.

يُذكر أن الخلافات تتفاقم بين أستراليا والصين خاصة في المجال التجاري منذ 2018، وأدت إلى تجميد العلاقات الدبلوماسية على أعلى مستوى منذ عامين.