التشكيل الرسمي لمباراة إنبي وسموحة

أعلن أحمد سامي، المدير الفني لسموحة، عن تشكيل فريقه لمباراة إنبي، على ستاد بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.
جاء تشكيل سموحة على النحو التالي:
حراسة المرمى: الهاني سليمان.
خط الدفاع : رجب نبيل، محمود عزت، محمد شكري، أحمد رمضان بيكهام.
خط الوسط: محمود حليمو، عبد الرحمن عامر، محمد كناريا، شريف رضا، حسين فيصل.
خط الهجوم : مروان حمدي.
بينما جاء تشكيل إنبي على النحو التالي:
حراسة المرمى: محمود جاد.
خط الدفاع : مصطفى دويدار، إبراهيم يحيى، محمد إسماعيل، مروان داوود.
خط الوسط: أحمد العجوز، مصطفى جمال، مصطفى شكشك.
خط الهجوم: دينو بيتر، جون إيبوكا، مصطفى شلبي.