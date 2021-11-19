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التشكيل الرسمي لمباراة إنبي وسموحة

محمد ثابت
نشر في: الجمعة 19 نوفمبر 2021 - 5:10 م | آخر تحديث: الجمعة 19 نوفمبر 2021 - 5:13 م

أعلن أحمد سامي، المدير الفني لسموحة، عن تشكيل فريقه لمباراة إنبي، على ستاد بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

جاء تشكيل سموحة على النحو التالي:

حراسة المرمى: الهاني سليمان.

خط الدفاع : رجب نبيل، محمود عزت، محمد شكري، أحمد رمضان بيكهام.

خط الوسط: محمود حليمو، عبد الرحمن عامر، محمد كناريا، شريف رضا، حسين فيصل.

خط الهجوم : مروان حمدي.

بينما جاء تشكيل إنبي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع : مصطفى دويدار، إبراهيم يحيى، محمد إسماعيل، مروان داوود.

خط الوسط: أحمد العجوز، مصطفى جمال، مصطفى شكشك.

خط الهجوم: دينو بيتر، جون إيبوكا، مصطفى شلبي.


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