مصرع طفلين شقيقين حرقًا بعد توثيقهما بالسلاسل بالشرقية

لقي طفلين شقيقين مصرعهما حرقًا، وذلك داخل منزلهما بقرية سنهوت التابعة لمركز منيا القمح بالشرقية.

وتلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مركز شرطة منيا القمح، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بمنزل بقرية سنهوت بدائرة المركز، ومصرع طفلين شقيقين.

ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارتي إطفاء للسيطرة على النيران، فيما تبين العثور على جثة ا ش، 17 عامًا، وشقيقه ش، 14 عامًا، متوفيان نتيجة اشتعال النيران في منزل قديم مبنى من الطوب الأبيض.

وتبين من التحريات الأولية أن الأب كان قد وثق نجليه بالسلاسل الحديدية لتأديبهما وذلك لتسببهما في خلافات مع جيرانه، ومساء الخميس فوجيء الجيران بانبعاث النيران من المنزل ووقوع الحريق الذي أودى بحياة الطفلين.

وتحفظت الأجهزة الأمنية على الأب لاستجوابه، فيما تم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى منيا القمح المركزي، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة.