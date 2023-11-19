تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أمن الجيزة والمنوفية من ضبط 13 شخصا لارتكابهم وقائع سرقات بالجيزة والمنوفية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات، وتمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمرة مساعد وزير الداخلية للأمن العام، بمشاركة مديريتى أمن (الجيزة، المنوفية) من:

ضبط 5 أشخاص لـ3 منهم معلومات جنائية لسرقتهم 7 رؤوس ماشية من داخل مزرعة كائنة بدائرة مركز شرطة كرداسة.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتصريفهم المسروقات لدى عملائهم 4 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية" تم ضبطهم. وقرروا بعلمهم بكون الماشية من متحصلات واقعة سرقة، وأمكن ضبط 3 رؤوس ماشية ومبلغ مالى "من متحصلات الواقعة"، السيارة المستخدمة).

وفي المنوفية ضبط تشكيل عصابى مكون من 4 عاطلين لـ 3 منهم معلومات جنائية- مقيمون بدائرة مركز شرطة الشهداء تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات طلمبات المياه. وبحوزتهم (فرد محلى وطلقة، كمية لمخدر الحشيش، سلاح أبيض "مطواة"، 3 طلمبات مياه، 3 دراجات نارية "بدون لوحات معدنية").

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 3 وقائع سرقة بدائرة مركزة شرطة الشهداء. وإعترفوا بحيازتهم للسلاح النارى والأبيض للدفاع عن نشاطهم الإجرامى، والمواد المخدرة بقصد الإتجار والدراجات النارية لتسهيل تنقلاتهم.