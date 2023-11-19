قال المرشح الرئاسي عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، إن الدستور المصري بحاجة إلى إجراء تعديلات دستورية، ‏مشيرا إلى تأثر الدستور القائم للبلاد بدستور جماعة الإخوان عام 2012.‏



وأضاف خلال مقابلة لبرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء ‏السبت، أن الباب الخامس من الدستور؛ يحيد عن نظام الحكم الرئاسي القائم بمصر منذ دستور 1923، مشيرا إلى منح ‏الدستور صلاحيات وسلطات واسعة لرئيس مجلس الوزراء.‏



وشدد على ضرورة إعادة النظر بشأن المواد الخاصة بسلطات منصب رئيس الجمهورية، قائلا: «رئيس الجمهورية ‏يستحق هذه الصلاحيات؛ يجب أنه يكون له اختصاصات منفردة لأنه الشخص الذي ينتخبه الشعب».‏



وتابع: «التوازن الحالي في نظام الحكم مصدره هو شخصية الرئيس السيسي، الرئيس خارج من معركة ضد الإرهاب ‏منتصر والشعب وراءه، وشخصيته قوية دون شك، لكن أنا لا أقيم التوازن في دولة على شخصية الرئيس؛ لأن ‏التوازن يقام بالنصوص الدستورية».‏



ودعا إلى ضرورة اقتباس اختصاصات منصب رئيس الجمهورية من دستور 1971م، والذي ينص على منح الرئيس ‏مسئولية الحكم بين السلطات، إلى جانب صلاحيات حل مجلس النواب واختيار الوزراء، موضحا أن الرئيس السيسي ‏لا يستطيع حل مجلس النواب قبل إجراء استفتاء شعبي.‏



وأضاف أن دور رئيس الجمهورية في الدستور الحالي «شكلي» حسب قوله، موضحا أن مركز الثقل في الدستور ‏الفرنسي ودستور الولايات المتحدة هو منصب رئيس الجمهورية، قائلا: «يجب أن نكون مع هذه المدرسة ولا نمنح ‏مركز الثقل لرئيس الوزراء، هذه النصوص تحمل فتنة لولا شخصية الرئيس السيسي».‏