حددت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، جلسة 3 مارس المقبل للنطق بالحكم في إعادة محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية المعروفة بـخلية التجمع الأول.

وكانت جهات التحقيق، أحالت المتهم مع آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة، بعدما وجهت لهم تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية تعتنق الأفكار التكفيرية وتمويل الجماعة والترويج بطريق القول لأفكار ومعتقدات تدعو للعنف.

وكشفت التحريات، قيام المتهمين بإعادة هيكلة اللجنة الإدارية العليا لجماعة الإخوان واللجان المعاونة لها؛ قائم على تلقي الأموال من قيادات الجماعة الهاربة خارج البلاد، وجمعها من أعضائها بالداخل، وإنفاقها في دعم أعضاء الجماعة المحبوسين على ذمة قضايا إرهابية وذويهم؛ لضمان اسـتمرار، ولائهم للجماعة ومشاركتهم في حراكها المسلح.

كان المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول، أمر لنيابة أمن الدولة العليا بعد الاطلاع على الأوراق القضية رقم 4743 لسنة 2022 جنايات الشروق والمقيدة برقم 333 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا وما تم فيها تحقيقات بإحالة المتهمين فيها للمحاكمة العاجلة.