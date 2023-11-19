محافظ القليوبية يتابع أعمال إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالخانكة

يواصلَ اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولاته الميدانية لمُتابعة انتظام سير أعمال الحملة المُكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المُخالف بمدينة الخانكه، بحضور الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، و ناصر عبد اللطيف نائب رئيس مدينة الخانكة، وعدداً من الجهات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وأسفرت حملة اليوم من تنفيذ عدد (٦) حالات تعدي على مساحة (٤٤٣٠متر) جميعُها تعديات على الأراضي الزراعية بنطاق مدينة الخانكه في قرية سرياقوس ( حوض كشمير وحوض العزبة وحوض الحلف وطريق ترعة الإسماعيلية).

وتنوعت الإزالات مابين جاملونات وحوائط وأعمدة خرسانية وغرف بالطوب السويسي، وتمت الإزالة بالكامل بمعدات الوحدة المحلية لمدينة الخانكة.

وأوضح المحافظ، أن حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المُخالف مستمرة بشكل يومي حتى يتم إزالة كافة التعديات بمُختلف صورها بجميع مراكز ومُدن وأحياء المحافظة، موضحاً أن هناك تنسيق كامل بين المحافظة وكافة المديريات لمتابعة نتائج حملات الإزالة أولاً بأول.

وأشار إلى أن أعمال الحملة المُكبرة قد تمكنت مُنذ بدايتها في ٣١ أكتوبر الماضي وحتى اليوم ١٩ نوفمبر من إزالة عدد (920 حالة) على مساحة (58 فدانا و3 قيراط و18 سهما)، جميعُها تعديات على الأراضي الزراعية، وعدد (467 ) حالة بناء مُخالف مسلحات على مساحة (53342 مترا) وتم تحرير عدد (399) محضرا للمخالفين (مبانى/زراعة).

فيما شددَّ المحافظ على رؤساء المراكز والمُدن والأحياء بالإستمرار في تنفيذ قرارات الإزالة بالكامل وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المُخالفين لفرض هيبة الدولة، فضلاً عن إستمرار المرور الميداني لرصد أي مُخالفات في المهد وإزالتها فوراً، مُشيراً إلى ضرورة وأهمية التنسيق مع الأجهزة الأمنية والمعنية بهذا الملف والإستمرار في تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المُخالف، ورصد أي تعديات أو مُخالفات في المهد، وإتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المُخالفين وعدم التهاون في تنفيذ القانون تجاه المُخالفين والمتعدين.

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