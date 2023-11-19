عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، مقطع مصور يرصد اصطفاف سيارات الإسعاف المصرية استعدادا لنقل الأطفال الفلسطينيين الخدج عبر معبر رفح.

وأضاف مراسل القناة، أن نحو 40 سيارة مجهزة ومخصصة لاستقبال الأطفال الخدج، والذين يبلغ عددهم 31 حالة.

وكان الهلال الأحمر الفلسطيني، أعلن ظهر اليوم الأحد، إجلاء 31 من الأطفال الخدج في مجمع الشفاء بمدينة غزة.

وأوضح في بيان، أن طواقم الإسعاف التابعة له تمكنت من إجلائهم ونقلهم عبر مركباتها إلى الجنوب؛ تمهيدا لنقلهم إلى مستشفى الهلال الإماراتي في رفح، بتنسيق من منظمة الصحة العالمية، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية "أوتشا".