جميل برسوم: ياسمين صبري ليست موهوبة وتعتمد على جمالها في التمثيل

أبدى الفنان جميل برسوم، رأيه في الفنانة ياسمين صبري بعد مشاركتها في مسلسل "حكايتي"، الذي عرض في عام 2019، موضحا أن جمالها أقوى من موهبتها.

وتابع جميل برسوم خلال لقائه في برنامج "تفاصيل"، للإعلامية نهال طايل والذي يعرض عبر فضائية "صدى البلد 2": "ياسمين صبري جمالها غالب على موهبتها، تشوف شكلها قبل موهبتها ودي حاجه سلاح ذو حدين، لأني بعد ما أشبع منك كحلاوة عاوز أشوف موهبة فالخطورة تكمن هنا، لو الموهبة مش قد الجمال يبقى هنشوف صورة واحدة حلوة وخلاص يعني قالت زي ما قالتش، لكن لو ممثلة يبقى الجمال والشكل والموهبة حاجه حلوة".

وأشار "برسوم"، إلى أن هناك سيدات يشاركن في التمثيل من حيث الشكل ولكن لا توجد لديهن موهبة ومثال على ذلك المخرج خالد يوسف معقبا: "خالد يوسف راح جاب واحده كويتية في مسلسل سره الباتع علشان جسمها حلو، وهنلاقي من النوعية دي كتير جدا".

واختتم حديثه، أن الفنانة حنان مطاوع لديها موهبة قوية، وليس هناك مقارنة بينها وبين ياسمين صبري.

كما أن المخرج أحمد سمير فرج من الشخصيات المقربة لقلبه، وهو من أهم المخرجين حاليا في مصر.