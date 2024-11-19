أسدل الستار مساء اليوم، الثلاثاء، على التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025، والتي تقام في المغرب، بين شهري ديسمبر 2025 ويناير 2026.
وشهد اليوم الأخير من التصفيات حسم 3 منتخبات تأهلها للبطولة، ليكتمل عقد المنتخبات المتأهلة، حيث تأهلت اليوم تنزانيا، بوتسوانا وموزمبيق.
وتأهلت مصر على رأس 6 منتخباب عربية للبطولة، بالإضافة إلى المغرب، تونس، جزر القمر، الجزائر والسودان.
وبذلك تكون المنتخبات الـ24 المتأهلة للبطولة من التصفيات على النحو التالي..
المجموعة الأولى.. جزر القمر وتونس.
المجموعة الثانية: المغرب والجابون.
المجموعة الثالثة: مصروبوتسوانا.
المجموعة الرابعة: نيجيريا وبنين.
المجموعة الخامسة: الجزائر وغينيا الاستوائية.
المجموعة السادسة: أنجولا والسودان.
المجموعة السابعة: زامبيا وكوت ديفوار.
المجموعة الثامنة: الكونغو الديمقراطية وتنزانيا.
المجموعة التاسعة: مالي وموزمبيق.
المجموعة العاشرة: الكاميرون وزيمبابوي.
المجموعة الحادية عشرة: جنوب إفريقيا وأوغندا.
المجموعة الثانية عشرة: السنغال وبوركينا فاسو.