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أسدل الستار مساء اليوم، الثلاثاء، على التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025، والتي تقام في المغرب، بين شهري ديسمبر 2025 ويناير 2026.

وشهد اليوم الأخير من التصفيات حسم 3 منتخبات تأهلها للبطولة، ليكتمل عقد المنتخبات المتأهلة، حيث تأهلت اليوم تنزانيا، بوتسوانا وموزمبيق.

وتأهلت مصر على رأس 6 منتخباب عربية للبطولة، بالإضافة إلى المغرب، تونس، جزر القمر، الجزائر والسودان.

وبذلك تكون المنتخبات الـ24 المتأهلة للبطولة من التصفيات على النحو التالي..

المجموعة الأولى.. جزر القمر وتونس.

المجموعة الثانية: المغرب والجابون.

المجموعة الثالثة: مصروبوتسوانا.

المجموعة الرابعة: نيجيريا وبنين.

المجموعة الخامسة: الجزائر وغينيا الاستوائية.

المجموعة السادسة: أنجولا والسودان.

المجموعة السابعة: زامبيا وكوت ديفوار.

المجموعة الثامنة: الكونغو الديمقراطية وتنزانيا.

المجموعة التاسعة: مالي وموزمبيق.

المجموعة العاشرة: الكاميرون وزيمبابوي.

المجموعة الحادية عشرة: جنوب إفريقيا وأوغندا.

المجموعة الثانية عشرة: السنغال وبوركينا فاسو.