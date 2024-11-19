شهدت المدن الساحلية بمحافظة كفر الشيخ، ومنها مدن بلطيم والبرلس ومطوبس ومصيف بلطيم، اليوم الثلاثاء، تساقط أمطار متوسطة وهو ما تسبب في تكوين المئات من التجمعات المائية بالطرق والشوارع.

وقام مسؤولو مجالس الوحدات المحلية بالمدن، بانتشال مياه الأمطار من الطرق والشوارع؛ لتسهيل حركة المرور.

كما تابع اللواء علاء عبدالمعطي محافظ كفرالشيخ، اليوم، جهود عمليات كسح مياه الأمطار بمركز ومدينة بلطيم؛ لتيسير حركة المواطنين بالشوارع، ورفع درجة الاستعداد لفصل الشتاء بإجراء أعمال تطهير بيارات الصرف الصحي وتسليك تشغيل صفايات الأمطار، تحت إشراف اللواء عمرو الفداوي رئيس مركز ومدينة بلطيم.

وكلف محافظ كفرالشيخ، ‏رؤساء الواحدات المحلية بالمراكز والمدن والقطاعات والأجهزة المعنية، بالاستمرار في رفع درجة الاستعداد لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية، ورفع وكسح مياه الأمطار أولا بأول، وتحسين منظومة النظافة، وتطهير بيارات وشبكات الصرف الصحي، وصيانة صفايات الأمطار، وأعمدة وكشافات الإنارة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.