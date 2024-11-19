محمد لطفي: رفضت أدوار الأكشن بسبب نصيحة الراحل أحمد زكي

كشف الفنان محمد لطفي، عن تأثره الكبير بنصيحة الفنان الراحل أحمد زكي بعد نجاحه في فيلم «كابوريا»، وكيف غيرت مسار حياته المهنية.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «صاحبة السعادة» تقديم الفنانة إسعاد يونس، المذاع عبر شاشة «DMC»، إنه كان يتقاضى مبالغ كبيرة وصلت إلى 23 ألف جنيه عن أدوار الأكشن التي وصفها بأنها كانت «نمطية وتافهة».

وتابع: «الأستاذ أحمد زكي نصحني بعد كابوريا وقال لي أنت (حاول تقدم أدوار مختلفة، أنت ممثل وتركيبة حلوة ، 75% من النجومية والموهبة موجودة بك، وموهبتك ناضجة تحتاج فقط إلى تنظيم».

وأشار إلى عمله بنصيحته بفيلم «ديسكو ديسكو» مع المخرجة إيناس الدغيدي، برفضه دور الملاكم الذي عرض عليه في البداية وطلب أداء دور الطالب المتفوق الذي يتحدث العربية الفصحى، على الرغم من صغر الدور، متابعا: «المخرجة إيناس الدغيدي تفاجأت؛ لكن قالت برافو عليك ووافقت».

وأكد أنه اعتاد على التنوع في أدواره منذ البداية بفضل توجيهات الفنان أحمد زكي، معقبا: «رغم أن طريقي للشهرة والانتشار أخذ وقتا طويلا جدًا؛ لكن تعودت على مدرسة الاختلاف من بدري بفضل توجيه الأستاذ أحمد زكي».