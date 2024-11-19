المزارعون البريطانيون ينظمون احتجاجا أمام البرلمان بسبب زيادة ضريبة الميراث

يتوجه المزارعون البريطانيون إلى البرلمان اليوم الثلاثاء باللافتات والأبواق، للاحتجاج على رفع ضريبة الميراث، حيث يقولون إن ذلك سوف يمثل "ضربة قوية" لمزارع الأسر التي تواجه صعوبات بالفعل.

ويشار إلى أن المزارعين البريطانيين نادرا ما يكونون متشددين مثل نظرائهم الأوروبيين، كما أن بريطانيا لم تشهد احتجاجات كبيرة مثل التي شهدتها فرنسا ودول أوروبية أخرى. ولكن الآن، يقول المزارعون إنهم سوف يصعدون خطواتهم في حال لم تستمع الحكومة إليهم.

وقال أولي هاريسون، المشارك في تنظيم الاحتجاج الذي يهدف لحشد المزارعين خارج مكتب رئيس الوزراء كير ستارمر " الجميع غاضبون".

ويشار إلى أن الطقس العنيف الذي تفاقم بسبب التغير المناخي وعدم الاستقرار العالمي و تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 2020 ، كلها عوامل فاقمت من العبء على المزارعين البريطانيين. ويعتقد الكثيرون أن التعديل الضريبي الذي أقره حزب العمال، ضمن جهوده لجمع المليارات لتمويل الخدمات العامة، هو القشة الأخيرة.

وتتعلق الاحتجاجات بقرار الحكومة في ميزانيتها الشهر الماضي بإلغاء إعفاء ضريبي معمول به منذ التسعينيات، يعفي المنشآت الزراعية من ضريبة الميراث. وابتداء من أبريل 2026، تواجه المزارع التي تبلغ قيمتها أكثر من مليون جنيه إسترليني (3ر1 مليون دولار) ضريبة 20% عندما يموت المالك، و تنتقل إلى الجيل التالي.

وتقول حكومة ستارمر يسار-الوسط إن " أغلبية كبيرة" من المزارع- نحو 75% لن تتأثر.

وتقول نقابة المزارعين إن أكثر من 60% من المزارع العاملة يمكن أن تواجه ضربة ضريبية، مضيفة أنه على الرغم من أن قيمة المزارع كبيرة على الورق، فإن الأرباح غالبا ما تكون ضئيلة.