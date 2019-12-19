 أهلي جدة يكتسح ضمك بخماسية في الدوري السعودي - بوابة الشروق
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أهلي جدة يكتسح ضمك بخماسية في الدوري السعودي

د ب أ
نشر فى : الخميس 19 ديسمبر 2019 - 9:19 م | آخر تحديث : الخميس 19 ديسمبر 2019 - 9:19 م

اكتسح أهلي جدة ضيفه ضمك 5 - 1، اليوم الخميس، في منافسات المرحلة الثانية عشر من الدوري السعودي لكرة القدم.

واستعاد أهلي جدة المركز الثاني من منافسه التعاون الذي احتل المركز ذاته بفوزه اليوم على الوحدة 2-1، وذلك برصيد 23 نقطة.

وتقدم أهلي جدة عن طريق دجانيني تفاريس في الدقيقة التاسعة، قبل أن يسجل حسين المقهوي الهدف الثاني في الدقيقة 13، ثم سجل زكريا حيدراف هدف تقليص الفارق لضمك في الدقيقة 36.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول سجل لوكاس ليما الهدف الثالث لاهلي جدة، قبل أن يعود تافاريس ويسجل الهدف الرابع في الدقيقة 58، ثم أنهى علي الاسمري مهرجان الأهداف بالهدف الخامس في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع بالشوط الثاني.

ورفع أهلي جدة رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد ضمك عند سبع نقاط في المركز الخامس عشر.


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