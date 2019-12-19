الشرطة الإيطالية تعلن إلقاء القبض على 330 شخصا في حملة مداهمة ضد «مافيا ندرانجيتا»

أعلنت الشرطة الإيطالية، اليوم الخميس، إلقاء القبض على 330 شخصا، بينهم أشخاص من سويسرا وألمانيا وبلغاريا، في حملة مداهمة كبرى ضد "مافيا ندرانجيتا" سيئة السمعة.

ومافيا ندرانجيتا نشأت في جنوب إيطاليا ويعتقد أنها أقوى شبكة للجريمة المنظمة في العالم وأبرز شبكة لتهريب الكوكايين في أوروبا.

وقالت قوت الدرك الوطني الإيطالية، في بيان، إنه جرى احتجاز نحو 260 شخصا بينما تم وضع 70 آخرين رهن الإقامة الجبرية، مضيفة أنه تم منع أربعة آخرين من دخول البلدات التي يقيمون فيها.

ويواجه المشتبه بهم اتهامات تتضمن الارتباط بالمافيا والقتل والابتزاز والإقراض بفائدة مرتفعة للغاية وتهريب المخدرات وغسل الأموال والفساد والاحتيال.

واستهدفت المداهمة المجموعات المرتبطة بندرانجيتا في مقاطعة فيبو فالينتيا بإقليم كالابريا، وكشفت عن صلات بينهم وبين رواد أعمال محليين وموظفين عموميين وسياسيين ومسؤولين أمنيين.

وفي إطار العملية، التي شارك فيها أكثر من 2500 من ضباط الشرطة، تم ضبط أصول بقيمة 15 مليون يورو (7ر16 مليون دولار) من المشتبهين.