تفاصيل حادث تصادم سيارات ملاكي بنقل في منطقة حلمية الزيتون

أُصيب شخص، اليوم الأحد، فى حادث تصادم سيارة نقل بعدد من السيارات أعلى كوبرى حلمية الزيتون، ولم يسفر الحادث عن سقوط وفيات.

تلقى اللواء أشرف الجندى، مدير أمن القاهرة، إخطارًا بوقوع حادث تصادم بين نقل وعدد من السيارات أعلى كوبرى حلمية الزيتون بمنطقة التجنيد وفور انتقال قوات الحماية المدنية بقيادة اللواء جمال ياسين، مدير إدارة الحماية المدنية بالقاهرة، تبين أن سيارة نقل اصطدمت بـ3 سيارات ملاكي وأخرى ربع نقل أسفرت عن إصابة أحد الأشخاص ونقلته سيارة الإسعاف إلي المستشفى لتلقى العلاج، ولم يسفر الحادث عن سقوط وفيات.

وانتشر رجال الإدارة العامة لمرور القاهرة بالتنسيق مع هيئة الإسعاف لسحب الكثافات المرورية التي ظهرت أعلي كوبرى حلمية الزيتون ومنطقة التجنيد، كما دفعت الإدارة بالأوناش التي سحبت السيارات المتصادمة ورفعها عن الطريق وتمكن رجال المرور من إعادة حركة السيارات مرة أخري، وأمرت النيابة باستعجال تحريات المباحث للوقوف على ملابسات الحادث.