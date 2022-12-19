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حظيت لقطة إهداء أمير قطر تميم بن حمد بشت عربي لنجم الأرجنتين ليونيل ميسي، بتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

البشت أهداه أمير قطر لميسي بعد فوز الأرجنتين على فرنسا بركلات الترجيح، وتتويجها بلقب كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخها.

رفع ميسي كأس العالم وهو يرتدي البشت العربي، في لقطة كانت محل جدل كبير.

وتداول مغردون صورة لنوع البشت الذي أهداه أمير قطر لميسي، حيث كتب البعض أن البشت من نوع "السالم"، وهو محل قديم في قطر.

بالبحث وجدنا حسابًا باسم "بشت السالم" على موقع إنستجرام، ونشر الحساب صور البشت الذي ألبسه أمير قطر لميسي.

ويقع محل بشت السالم في سوق واقف في قطر، ويقول القائمون على المحل إن لهم خبرة في صناعة البشوت لأكثر من 60 عامًا.

وتفاعل العديد على صورة البشت عبر صحفة المحل، وطلب مغردون معرفة أسعار البشت الذي ارتداه ميسي، في خطوة متوقع أنها تسبب رواجًا لهذا النوع.

والبشت في ثقافة سكان الجزيرة العربية مكافأة تقدير واحترام حينما يتم تقديمه من قبل المستضيف، وهو من الملابس التقليدية التي يرتديها الأمراء والرجال على حد سواء.